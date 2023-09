Venemaa hokimängija astus Putinile vastu: me saadame noore põlvkonna surema

„Need 23 aastat, mil Putin on võimul olnud, ja üheksa aastat enne teda – loodan, et see kõik saab otsa ja Venemaast saab röövmajanduse asemel tugeva majandusega demokraatlik riik,“ lisas ta. „Tõenäoliselt ei saa ma Venemaale naasta seni, kuni Putin on president,“ lisas Zadorov.

Zadorov on teadaolevalt ainus Venemaa hokimängija, kes on Putinile sel moel avalikult vastu astunud. Kuigi kodumaa väravad on talle seetõttu sulgunud, ei kahetse ta midagi. „Inimesi pommitatakse 2000 kilomeetri kaugusel ja ma istuksin Moskvas ja jooksin punast veini. Ma ei usu, et see oleks moraalselt õige,“ nentis ta. „Minu jaoks on oluline rääkida. Loodan, et suudan selles maailmas midagi muuta. See on nõme, mis seal toimub, ja on oluline olla selle suhtes häälekas.“