Võrkpalli meeste Balti liiga uus nimi on Cronimet liiga

„Ringmajandusettevõttena töötab Cronimet iga päev selle nimel, et luua meie lastele puhtam ja väärtuslikum elukeskkond. Kuid väärtuslikku elukeskkonda saavad arendada vaid terved ja targad inimesed. Tervislikult elatud elu üks tagaja on kindlasti sport – just seepärast oleme otsustanud hariduse kõrval ka sporti toetada,“ ütles Cronimet Nordicu juht Eva Pedjak. „Võrkpall on Eestis pikkade traditsioonidega ja positiivse kuvandiga intelligentne spordiala – need on põhjused, miks meie valik just võrkpallile langes.“