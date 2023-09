Eesti U16 jalgpallikoondis kaotas Soomele. Oper: rahulolu pakub see, et me lõime väravaid

Eesti U16 koondise peatreener Andres Operi sõnul on kaotus alati ebameeldiv, ent mängust on õppida nii mõndagi. „Mängu esimene 30 minutit oli meie poolt väga hea, aga siis suutsid soomlased meie väikesed individuaalsed eksimused ära kasutada ja mängu tagasi tulla. Neli endale lüüa lasta on palju ja viik oleks kindlasti meeldivam, aga rahulolu pakub see, et me lõime väravaid ja tekitasime palju momente. Au ja kiitus poistele – nad andsid endast kõik, näitasid sisu ja suutsid mängu tagasi tulla. Tee tippu on pikk õppimisprotsess, aga poiste suhtumine väljakul oli täpselt see, mida me neilt soovime,“ rääkis Oper.