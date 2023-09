Tattari saavutus põhjustas kuuekordsele maailmameistrile tuska. „Öelda, et ta võitis esimesena kõik Majorid, on vale“

Kuuekordne spordiala maailmameister Paul McBeth polnud eestlanna saavutusest sugugi vaimustuses ning jagas enda arvamust toimuva kohta. „Vaatan praegu USA lahtiseid, nad jagavad statistikat ja ütlevad „moodne ajastu“. Millal see algas? Ma tunnen, et nad võtavad lihtsalt ühe aasta, et luua lugusid,“ kirjutas ta.

Ta lisas järgmises postituses: „Nad just jagasid, et Tattar on esimene FPO mängija, kes on võitnud ühel hooajal kõik Majori tuuri etapid. See pole tõsi. Temast sai esimene, kes võitis neli Majorit ühel aastal ja ühtlasi esimese ametliku suure slämmi. Öelda, et ta võitis esimesena kõik Majorid, on vale.“