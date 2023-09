Pruus pälvis maastikumaratonil Gironas viienda koha

„See on mulle ja klubile mõnes mõttes kodusõit. On ju Megamo bränd Gironast pärit, sestap oli oluline head tulemust teha. Olin rajaga hästi kursis, sest sõitsin selle eelmisel nädalal mitu korda läbi. Viimasel kahel aastal on siin hästi läinud, kui olen kahel korral teise koha teeninud,“ rääkis Pruus võistluse järel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

„Imelikul kombel kimbutasid mind juba esimese tunni kandis krambid ning mitte tavapärastes lihastes. Treener arvas, et need võisid olla võistluseelsetest aktiveerivatest võimlemisharjutustest, mida ma ei ole ammu teinud,“ analüüsis Pruus. „Ühel hetkel jõudis mulle tagant poolakas järgi, kellele istusin tuulde, kuid jäin hiljem ka temast maha. Pidin seejärel ühe pika tõusu veel ära kannatama, sest viimane osa oli kiirem ja siledam. Pingutasin lõpuni ja lootsin, et kedagi tagant järele ei tule. Tempo oli piisavalt hea, et viiendana lõpetada.“