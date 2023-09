VIDEO | Heiko Rannula euromängu kaotuse järel: üritasin mängijaid hoiatada, et kohtumine pole läbi

Kalev juhtis esimese poolaja järel 45:31, aga kolmandal veerandil tuli Rootsi klubi mängu tagasi ning täpsed kaugvisked ja ründelauapallid tõid võidu neile.

„Üritasin poolajapausil mängijaid hoiatada, et mäng ei ole läbi. Ohumomente oli ka esimesel poolajal. Lõpetasime esimese poolaja hästi - ju jäi mängijatele mulje, et mäng on tehtud. Teise poolaja alguses proovisin asja time-out'iga päästa, aga see mentaliteet, millega peale läksime, oli täiesti vale ja see lõpuks kätte maksiski,“ rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula Eesti ajakirjanike küsimustele vastates.

Rannula sõnul oli näha, et hooaeg on veel alguses ja rünnakul pole veel asjad nii nagu tahaks. Lisaks märkas juhendaja, et teist poolaega ei kestnud kalevlased füüsiliselt ära. „Kui füüsiliselt ei jaksa, hakkavad peas ka valed mõtted käima. Vastane võttis vahepeal maa-ala kaitset ja ajas meid segadusse. Sellest piisas. Kohtunikud lubasid suhteliselt füüsilist mängu ja paljud mängijad läksid sellega kaasa. Kontroll mängu üle kadus, eriti tagameestel,“ selgitas ta.

Tänase mängu pidi vigastuse tõttu pooleli jätma Mikk Jurkatamm, kes sai löögi rangluu piirkonda. Kui tõsise murega on tegu, pole veel teada.

Kalev/Cramo mängud FIBA Europe Cupis algavad oktoobri keskel. Alagrupis midagi lihtsat ees ei oota, sest on suur võimalus, et vastasteks tulevad Brindisi (Itaalia, seal mängib ka Eesti koondislane Joonas Riismaa), Zaragoza (Hispaania) ja Ironi Ness Ziona (Iisrael).

Rannula usub, et võistkond läheb nädalate jooksul paremaks. „Ikkagi on hooaja algus. Väga palju on õppimisruumi, aga ma ei viskaks mängijaid bussi alla. See oli kõigest üks mäng ja oli teada, et täna ei ole me veel valmis meeskond. On asju, millega veel tööd teha, samas on ka mõistetavaid põhjuseid - koondises olnud mängijad on veel augus. Usun, et kosume ja tuleme tugevana tagasi,“ lausus ta.