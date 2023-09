Ott Tänak Tšiili ralli eel: loodetavasti leiame autole õige seadistuse

Tšiilis on MM-punktidele sõidetud vaid 2019. aastal, kui võidutses Toyotaga kihutanud Tänak. Seekord on aga võistlusel enamus kiiruskatseid täiesti uued.

„Eesmärk on alati maksimaalselt pingutada, olenemata tingimustest. Kuna tegu on taas enam-vähem uue üritusega, siis me ei tea, milliseid katseid me näeme. Üldiselt oli Tšiilis igasuguseid kiiruskatseid, alates käänulistest ja aeglastest kuni kiirete ja sujuvateni.“