Dorothea Wierer vihjas karjääri lõpetamisele

„Tore oleks veel võistelda 2026. aasta olümpiamängudel, aga ma tean ka, et minu karjääri tipphetk on juba möödas. Ma ei hakka seal võistlema ainult osalemisrõõmu pärast. Algav hooaeg on veelahe: kas lõpetan järgmisel aastal või jätkan 2026. aastani. Poleks ju mõtet lõpetada aasta enne olümpiat,“ sõnas Wierer.

Wierer on võitnud maaailmameistrivõistlustelt 12 medalit, millest neli on kuldsed. Olümpialt on tal kolm medalit, kuid olümpiakuld on endiselt puudu.