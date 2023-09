Kelly Sildaru suur konkurent lõpetas sportlaskarjääri 25-aastaselt

„Olen seda teinud peaaegu kümme aastat. See on muutunud pika aja jooksul suuresti reisimiseks ja veidi üksluiseks,“ ütles Killi NRK-le. "„Üha enam olen hakanud ka kartma. Ma kardan endale haiget teha. Vigastusi on olnud ja kui tase läheb aina kõrgemale ja kõrgemale, suurendab see ka riski. Tahan, et terve ja vormis keha oleks minuga kogu ülejäänud elu.“