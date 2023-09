Tartu Lõunakeskuses ja T1 keskuses näeb ekstreemseid mototrikke

„Uuenev T1 on saanud tehnikaspordiga sinasõbraks, kuna keskuses on toimunud nii kahe- kui ka neljarattaliste sõidukitega üritused. Trialisõidu tipptegija jõudmine T1 on sündmus, mis kindlasti rõõmustab ala fänne ja teisi huvilisi,“ ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.

„Lõunakeskus on alati olnud avatud erinevate ürituste korraldamisele ning spordivaldkonnaga oleme me ka üsna tihedalt seotud. Sellised põnevad eriprojektid nagu TRIXS võistlus-show, näitavad, et Lõunakeskus pole mitte ainult suurepärane koht ostude tegemiseks, vaid ka koht, kus saab kogeda adrenaliini ja meeldejäävat meelelahutust. Meil on hea meel, et TRIXS võistlus-show toob meie keskuse külastajateni meie regiooni parima trialisõitja, kelle oskusi on võimalik 30. septembril oma silmaga vaatama tulla,“ sõnas Jeedas.