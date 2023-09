M-Spordi boss: pole ühtegi rallit, mida me ei suudaks võita

Tšiilis on MM-punktidele sõidetud vaid 2019. aastal ja siis võidutses Toyotaga kihutanud Ott Tänak . Tänavusel võistlusel on aga enamus kiiruskatseid täiesti uued.

„See on hooaja viimane kruusaralli. See on suurepärane võistlus, kus oleme korra juba käinud ja selle ka võitnud. Ootan seda suure põnevusega,“ märkis Tänak.

Millener usub, et Ford Puma Rally1 masin on valmis Tšiilis võitlema esikoha eest.

„Tean, et Ott ja Puma suudavad seda. Olen seda alati öelnud, et pole ühtegi rallit, kus me poleks võimelised võitma ning see kehtib kindlasti ka sel nädalal Tšiili kohta,“ rõhutas tiimijuht.