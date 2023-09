Helsingi korraldas koolinoortele sooneutraalsed spordivõistlused. Õpetajad ja lapsevanemad avaldasid nördimust

„Olen ise kahe tütre isa. Minu meelest oli see kohutav. Lapsevanemana pean ebaausaks, et mu tütrel on väiksem võimalus medali võitmiseks, sest ta pidi võistlema poiste vastu,“ jätkas Krook.

Hufvudstadsbladet kirjutab, et Helsingi linn soovis loobuda poiste ja tüdrukute kategooriatest, et võistlustel arvestataks ka nende lastega, kes ei tunne end tüdrukute või poiste klassis võisteldes mugavalt.

Helsingi linnajuhid said idee sooneutraalse võistluse korraldamiseks uuringust, mille kohaselt on algkooliealiste tüdrukute ja poiste kehalised erinevused väga väikesed.

Ka Iltalehti kergejõustikuekspert Arto Bryggare pidas ideed heaks. „Arvamus, et tüdrukud ja poisid peaksid lapsepõlves erinevates klassides võistlema, on täielik jama. Füsioloogiliselt pole selleks alust,“ sõnas ta.

Miks aga võitsid poisid 60-st medalist 44? Bryggare'i usub, et erinevus tuli sellest, et poistel on rohkem spordikogemust kui tüdrukutel. „Näiteks viskealadel tuleb poistele kasuks see, et nad on ilmselt rohkem kive loopinud kui tüdrukud. Selle tulemusena lendab ka pall kaugemale.“