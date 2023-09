VIDEO | Simple Sessioni parim eestlane Meelis Erm pidi sõpradele välja tegema. „See on meie väiksele rulakultuurile suur asi“

„Minu karjääri absoluutselt parim tulemus. Olen kindlasti väga rahul. Meie väiksele rulakultuurile on väga tähtis, et nüüd kolm korda järjest on eestlane Simple Sessioni finaali pääsenud,“ lausus Erm päev pärast võistlust Delfile.

Ermi sõnul suutis ta skatepargiga, milles sugugi kõik ennast hästi ei tundnud, kiirelt kohaneda. „Kõigi sõitjate stiilid on erinevad. Ei ole just palju Eesti rulatajaid, kes end selles pargis väga mugavalt tunneksid, aga mina tõesti tundsin end mugavalt. Need obstaaklid olid mulle meelepärased. Nautisin seda parki,“ sõnas ta. „Lõikasin kasu ka sellest, et eestlased said tutvuste poolest paar päeva enne teisi parki proovida. Usun, et mulle andis see palju kaasa.“