Saku Õlletehas annab uue hingamise kuuele spordirajatisele

Mida see projekt teie kogukonna jaoks tähendab, miks see teie jaoks oluline on?

Rene: Ka meie jaoks sai kõik alguse reklaamist – nägime Saku Õlletehase kampaaniat, kus kõlas üleskutse, et pannakse õlg alla kogukondade spordirajatiste värskendamiseks. Tundsime koheselt, et see kampaania on justkui meie kogukonnale suunatud ja haarasime kohe võimalusest kinni. Kui lugesin osalemise tingimusi ja eelkõige seda punkti, kus mainiti „otsime rääma vajunud rajatist“, siis sain kohe aru, et ega Saku naljalt „paremat“ kanditaati ei leia, kui Ardu tenniseväljak. Tenniseväljak rajati 32 aastat tagasi ning vahepeal ei ole platsi kordagi renoveeritud ning seal mängimine oli juba ohtlikuks muutunud.

Rene: Ardu tenniseväljaku korrastamine koos Sakuga tähendab kogukonnale suures pildis päris palju. See ei ole suunatud kitsale ringile inimestele, kes harrastavad tennist, vaid see loob parema ja ka atraktiivsema elukeskkonna neile, kes siin elavad. Ja ka neile, kes otsivad võibolla näiteks Tallinna asemel väiksemat kohta, kuhu elama asuda. Linnas ühe tenniseväljaku korrastamine jääb üldpildis võibolla märkamatuks, aga sellises väikses alevikus nagu Ardu, hakkab korda tehtud tenniseväljak kohe silma.

Margo: Vast kõige olulisem on see, et [Kohtla-Järve] linna ja selles tegutsevaid inimesi on märgatud. Rõõmsaks teeb ka see, et saame läbi oma tegevuse sportimist ja õues liikumist propageerida. Kui räägime konkreetsemalt korvpallist, siis võiks loogika siin olla selline, et mida rohkem meie ümber on mängima kutsuvaid platse, seda suurem on tõenäosus, et mõni poiss või tüdruk leiab tee korvpalliklubi HITO treeningutele, et selle põneva spordialaga lähemalt tutvuda ja uusi oskusi õppida.

Kas ja millist tagasiside juba olete saanud, ehk milline on reaktsioon kohalike seas olnud?

Margo: Tagasiside on olnud loomulikult ainult positiivne. Enim on oldud õnnelik just selle üle, et Kohtla-Järve asukohana välja valiti. Lisaks ka see, et ettevõtted selliseid aktsioone üle riigi teevad ja kogukondadesse panustavad.

Rene: Samad sõnad! Tagasiside on tõesti olnud positiivne, kuna nähakse, et ka siin kandis miskit toimub ja tehakse. Küsitud on üsna palju, et kuidas see võimalikuks sai ja näha on väikest elevust. See on väga eeskujulik ja positiivne ettevõtmine, et Sakusugune firma selliseid algatusi ette võtab. Olete eeskujuks kõikidele teistelegi firmadele.

Kuidas ettevalmistused sujuvad ja millal töödega alustada plaanite?

Rene: Ardu alevikuseltsi liikmed valmistasid platsi talgute korras ette, selleks eemaldati vana piirdeaed ja pinnasesse valatud metallpostid. Lisaks eemaldati aastate jooksul platsi serva kuhjunud mullast pind ning aja jooksul tekkinud pragudesse kasvanud muru. Septembri alguses paigaldati uus väljaku kate, kuu keskel paigaldati uus piirdeaed. Järgnevalt võtame jällegi talgute korras ette uute joonte värvimise ning postide ja võrgu paigaldamise. Kuu lõpuks peaks olema plats kõigile huvilistele avatud ja jällegi kasutada.

Margo: Meil võtsid küll ettevalmistused veidi aega, aga töö juba käib. Väljaku kate on esimene, mis uue väljanägemise saab, seejärel paigaldatakse uus korvikonstruktsioon.

Värskendamistööd tuleb võitjatel lõpetada hiljemalt novembriks 2023. Värskendamiskampaaniale pani ka tänavu oma õla alla armastatud laulja Ott Lepland, kes võiduprojektidega ka ise kohapeale tutvuma ja nende elluviimist vaatama läheb.