KUULA | „Matšpall“: Eesti tenniseliidu koolitusjuht: lapsevanemad võiks välisakadeemiale kulutatava raha anda pigem oma treenerile

Tennisepodcast „Matšpall“ räägib esimese sügiskuu viimases saates tennise treeneritest ja Eesti tennise järelkasvust. Saatest käivad läbi nimed, mis tenniseringkondades on huulil kui Eesti tennise järgmised suured tulevikulootused. Räägime, milline mentaliteet pärsib Eesti noormängijate arengut, kuidas aetakse tenniseasja mujal Euroopas ning mida saaksime meie teha veel paremini. Kiitust jagame ka, sest Eesti tipptennis on viimastel kümnenditel elanud ikka väga häid aegu ning pole näha, et see lähiajal välja hakkaks surema.

Samuti räägime sellest, kas noormängija tuleks edu saavutamiseks kahtlemata välisakadeemiasse suunata või on võimalik tippu pürgida ka siin, Eestis.

„Väga palju on illusiooni, et kui ma sõidan Mouratoglou akadeemiasse, tuleb Patrick isiklikult, lükkab korvi väljakule ja hakkab minuga tegelema. Ei. Tõenäosusega näed sa Patricku pilti ainult seina peal,“ jätkas Jürgens juba juhtlõigus alustatud teemat.

„Jah, seal on grupid väiksemad, aga treener võib olla lihtsalt naaberlinnast mingi tüüp, kes on kunagi tennist mänginud. Absoluutselt on seal ka väga häid treenereid, aga on ka tunduvalt hullemaid treenereid, kui neid, kes on sul siin, oma kodus. Ärme unusta, et selle akadeemia jaoks oled sa lihtsalt üks suvaline inimene, kes uksest sisse astus. Siin, oma kodus, oled sa oma treeneri jaoks oma. Kuni teatud vanuse ja tasemeni saab Eestis palju paremat teenust.“