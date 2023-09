VIDEO | Tallinna HC Panter lõpetas rahvusvahelise turniiri võiduga

Pantrite eest tegi skoori kahel korral Andre Silde. Ühe värava said kirja Jan Lukats, Niklas Sildre, Shuma Kinebuchi ja Daniil Tsarkovskyi. Turniiri resultatiivsemaks Panteri mängijaks tõusis Nikita Puzakov 8 punktiga (5+3).

Continental Cup on teise taseme jäähokiturniir Euroopa klubidele Meistrite hokiliiga järel, mis sai alguse 1997. aastal pärast Euroopa karikavõistluste katkestamist.

See on mõeldud Euroopa võistkondadele, kus osalevad meeskonnad valivad välja riikide jäähokiliidud. Eestist saab igal aastal võimaluse osaleda eelneva hooaja parim.