DELFI FOTOD | Paide-Türi rahvajooksu võitis teist aastat järjest Tiidrek Nurme

Leonid Latsepovile oli tänane võistlus raske, kuna Tallinna maratonist olid jalad veel pehmed. „Kolm kilomeetrit jooksin koos Tiidrekuga ja siis tundsin, et need pole minu jalad, täna ei saa. Olen küll maratonist taastunud, kuid trenni pole saanud piisavalt palju teha, et taas kiireks saada,“ rääkis ta.

„Paide-Türi rahvajooks on suurte traditsioonidega sündmus ning selles on hästi palju muutujaid, millest tuleb veel õppida. Oleme järgmiseks aastaks ja edaspidiseks palju targemaks saanud,“ lausus Juhanson. „Tegime terve rea muudatusi ning näha on, et see on töötanud - tõime rajale rohkem osalejaid kui eelmisel aastal. Võime rahule jääda,“ rõõmustas ta.