VIDEO | Kliimaaktivistid tekitasid Berliini maratonil kaose

Grupi eesmärk on panna Saksamaa 2030. aastaks söe ja fossiilkütuste kasutamisest loobuma. Nende protesti ajendiks on tõsiasi, et Saksamaa soovib on olla 2045. aastaks süsinikuneutraalne, kuid pole viimase kahe aasta jooksul oma eesmärke saavutanud.