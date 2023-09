OTSEBLOGI | Kas Kristin Tattar võidab aasta neljanda Major tuuri etapi ja teeb discgolfi ajalugu?

Tattar on triumfeerinud tänavuse hooaja esimesel kolmel Major tuuri etapil: Champions Cupil, European Openil ja maailmameistrivõistlustel. Kui tal õnnestub tiitel võita ka Burlingtonis, siis saab temast esimene naismängija, kes on ühel kalendriaastal suutnud võita kõik neli Major tuuri etappi.

Tattar on esimesed kolm ringi läbinud tulemusega (13 alla par´i). Tema edu soomlanna Henna Blomroosi ees on kaks viset. Kolmandal kohal on ameeriklanna Ohn Scoggins (-7.). Neljandana alustab juhtgrupist ameeriklanna Hailey King (-6).