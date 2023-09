KOMMENTAAR | Olümpiakohtadega on kehvasti ehk Kuhu kaob Eesti tippsport?

Nüüd, kui tänavused olümpiaalade MM-id, kus jagati hulganisti kohti Pariisi olüpiamängudele, on läbi saanud, paistab nukker pilt: meie pihud on üsna tühjad.

Kui Pariisi olümpia algaks täna, osaleks seal kõigest üheksa Eesti sportlast: neli kergejõustiklast (Rasmus Mägi ja kolm kümnevõistlejat), laskja Peeter Olesk, ujuja Eneli Jefimova – nemad on normi täitnud – ning tänu rahvaste sõpruse programmile üks meesujuja. Üsna kindel on seegi, et olümpiale pääseb üks maanteerattur (mees) ja üks maastikurattur (naine), ent siinkohal tuleb ka punkt panna.