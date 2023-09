Thierry Neuville: peaksime olema igal etapil poodiumil, kuid keegi või miski on meie vastu

Rovanperä lähimaks jälitajaks on tiimikaaslane Elfyn Evans, kes jääb temast maha 33 punktiga. Kokkuvõttes kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville (Hyundai) kaotab juba 66 punktiga. Neuville’i sõnul peaks ta olema tunduvalt rohkem konkurentsist, kuid ebaõnn hoiab teda tagasi.

Sel hooajal on seni kavas olnud kümme rallit ning Neuville on neist poodiumile kerkinud kuuel. Sardiinia ralli võidu kõrval on tal ette näidata veel kolm teist ja kaks kolmandat kohta. Lisaks on ta teeninud Portugalis viienda koha punktid. Horvaatias, Keenias ja Kreekas jäi ta kümne parema seast välja.

„Oleksime pidanud seni igal rallil poodiumil olema, kuid keegi või miski ei taha, et me kogu aeg poodiumil oleksime,“ sõnas Neuville DirtFishile, et neil on olnud liialt ebaõnne.

DirtFish vaatas seejärel Neuville väitele otsa ning selgitas välja, kuhu need ülejäänud poodiumikohad jäid. Horvaatias eksis belglane ise ja see maksis talle ilmselt võidu.

Portugali rallil sai Neuville’ile saatuslikuks probleem käigukastiga, mis kukutas ta lõpuks viiendaks.

Keenia rallil oli Hyundail probleeme vedrustusega ning lisaks lõhuks Neuville ka rehvi. Seejärel naasis ta rajale ning kerkis kokkuvõttes kaheksandaks ja võitis ka punktikatse. Nendest punktidest jäi Neuville aga ilma, kuna pärast rajaga tutvumist käis olukorda hindamas üks Neuville’iga seotud inimene. Säärane tegevus on rangelt keelatud. Kreeka rallil vedas Neuville’i alt tehnika.

Nagu DirtFish kokkuvõtvalt tõdes, siis Horvaatias ja Keenias maksid belglasele kätte oma eksimused ja rumalus ning Portugalis ja Kreekas olid asjad Neuville’i kontrolli alt väljas.

35-aastane Neuville on nüüdseks juba aastaid jahtinud MM-tiitlit, kuid sellest ikka ilma jäänud. MM-sarja kokkuvõttes on ta teise koha saavutanud viiel juhul. Lisaks on ta kahel korral olnud kolmas.

MM-sarja üldseis (10/13):

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 200 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 167

3. Thierry Neuville (Hyundai) 134

4. Ott Tänak (M-Sport) 119

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98