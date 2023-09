Euroliigas on võrreldes NBA-ga raskem skoorida? Kevin Durant: te olete kõik segased

Korvpallimaailmas on käinud juba aastaid arutelu, kas lihtsam on palli korvi saada Euroliigas või NBA-s. Viimasel ajal on aina enam neid staare, kes hindavad Euroliiga kaitset kõrgemalt ning seega tõdetakse, et Euroopas on raskem palli korvi saada.