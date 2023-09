Kaunase Žalgiris teenib kopsaka üleminekutasu: Leedu tippmängija liitub Olympiacosega

Brazdeikis viibis viimati koos Žalgirisega Küprosel turniiril, kuid sealt siirdub ta otse Ateenasse. Ülejäänud Žalgirise tiim lendab samal ajal Kaunasesse. „Selline on plaan,“ avaldas Brazdeikis Cosmote TV vahendusel, et tema tee viib nüüd edasi Kreekasse. „Mõned detailid vajavad veel täpsustamist, kuid teeme tööd, et kõik paika saada.“

Brazdeikise sõnul on ta juba suhelnud ka Olympiacose peatreener Georgios Bartzokasega. „Oleme rääkinud. Ta on suurepärane treener. Meil oli hea jutuajamine. Olen väga elevil, et saan tema käe all mängida,“ lisas leedulane. „Olen kindel, et sulandun tema süsteemi hästi. Olen valmis tegema kõike, et meeskond oleks edukas.“