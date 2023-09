TÄISPIKKUSES | Simple Sessioni BMX-sõidu võitis teist aastat järjest austraallane, parim eestlane oli 31.

Finalistid selgitati meeste rula ja BMX kvalifikatsiooniringides välja laupäeval. Rulasõidus võtsid omavahel mõõtu 39 meest, kellest 15 pääses pühapäevasesse finaali. Enim punkte – 82.66, teenis kohtunikelt 13-aastane Julian Jeang-Agliardi (USA/Prantsusmaa). Talle järgnesid mitmekordne Simple Sessioni medalist Danny Leon (ESP) 76.66 punktiga ning möödunud aasta teine, Hampus Winberg (SWE) 73.16 punktiga.



Kümne osalenud eesti rulataja hulgast pääses finaali Meelis Erm 57.33 punktiga (kvalifikatsiooniringi 13. koht). 54 BMX sõitjast läks kõrgeimate punktidega finaali Boyd Hilder Austraaliast, kes teenis kohtunikelt 74.08 punkti. Talle järgnes Murray Loubser (LAV) 73.33 punkti ning Joe Jarvis (UK) 73.00 punktiga. 15 edasipääsenu hulgast jäi esimesena välja Läti sõitja Krists Kanuks.



Kuuest osalenud eesti sõitjast kõige kõrgemale kohale tuli Tauno Krüüts, kes sai 50.33 punktiga 31. koha.



Põhjala tehase uksed avatakse taas pühapäeval kell 12. Kell 13.00 algavad rula finaalsõidud, parima rulatriki võistlus on 15.30, parima BMX triki konkurss 16.30 ning kell 18.00 selgitatakse välja parim BMX sõitja. Simple Session 23 finaalide eelmüügipiletid on välja müüdud. Pühapäeval on võimalik osta kohapealt piiratud hulk pileteid. Sõite saab ka suurelt ekraanilt vaadata Põhjala tehasesse ehitatud tasuta alal suurelt ekraanilt.