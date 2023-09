Peep Pahvi vallandanud Keila tegi hooaja avamängus Viimsil selja prügiseks

„Võistkond on ootusärev ja põnevil, et näidata hooaja avakohtumises kodupubliku ees oma mängu. Keskendume oma tegevusele, millele oleme treeningutel rõhku pannud. Tahame pakkuda fännidele atraktiivset korvpalli ja sellega nii Viimsi kui ka laiema publiku südamed võita. Loomulikult anname kõik selleks, et kodupubliku ees võit teenida. Vastaste põhituumik on kahtlemata meist kogenum ja ka füüsiliselt nö suurem. Peame seda kompenseerima suurema võistluslikkusega,“ sõnas kohtumise eel Viimsi peatreener Valdo Lips.

„Kogu hooajaeelne ettevalmistus on läinud plaanipäraselt ja veel kolm päeva tagasi tundus, et oleme hästi algavaks hooajaks valmis, siis tänaseks on lood uued. Viimased paar päeva on meie satsile keeruliselt möödunud ning seda, mis jälje see meie esimesele mängule jätab, on hetkel võimatu hinnata! Vaatamata segasele olukorrale peame olema valmis oma töö korralikult ära tegema. Anname kõik, et hooaeg võidukalt algaks,“ sõnas kohtumise eel Keila peatreeneriks kerkinud Evart.