Karol Mets aitas St. Paulil alistada Schalke, Paskotši tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi

St. Pauli on seitsme mänguga teeninud kolm võitu ning neli viiki. Turniiritabelis ollakse praegu 13 punktiga teisel kohal. Liidriks on Düsseldorfi Fortuna 13 punktiga, Düsseldorfil on võrreldes St. Pauliga üks mäng vähem peetud. Kolmas on Hamburger SV samuti 13 punktiga.