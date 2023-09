BLOGI | Verstappen võitis Jaapani GP, kaks McLarenit poodiumil, Red Bull krooniti maailmameistriks

Kuigi Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez katkestas tänase sõidu pärast etapi esimeses pooles tehtud avariisid, kindlustas Red Bull pühapäeval meeskondliku MM-tiitli. Verstappen isiklikku kolmandat MM-tiitlit veel ei kindlustanud. Tema edu Perezi ees on 177 punkti, laual on veel kuue nädalavahetusega 180 silma.