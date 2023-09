Konkurendi uskumatu ebaõnn tõstis Kristin Tattari USA suurturniiri liidriks

Tattar tõdes eilse mängupäeva järel, et kõik ei lähe alati nii nagu tavaliselt. „See on raske, kuna olen harjunud mängima väga heal tasemel. Kuid see on osa mängust. Praegu saan keskenduda kahele järgmisele ringile,“ lisas ta ning tõdes, et keerulistele ilmastikutingimustele ei tasu ka mõelda. „Ei ole mõtet. Kui midagi muutub, siis tuleb sellega kohaneda.“