Esimesed topeltpunktid noppis Serviti, Balti liiga võiduarve avas ka Viljandi

Viljandi ei andnud võõrustajale võimalustki

Viljandi sai esimese värava kirja juba 34. sekundil, mil Hendrik Koks ASK Zemessardze/LSPA väravavahi üle mängis. 4. mänguminutini suutis Läti meeskond veel Viljandiga ühes taktis liikuda, ent siis kiskus Viljandi 4:3 vahemaa üha suuremaks. 10. minutil viskas Johannes Pertelson Viljandile 10. värava, Zemessardze oli endiselt aga 3 värava peal. Läti võistkonna väravapõual ei paistnud lõppu olevat, samal ajal kui Eesti klubi väravamasin aina möllas. 20. minutil said võõrustajad lõpuks oma 4. värava, kuid selleks ajaks oli Kristofer-Robin Soomets jõudnud Viljandi nimele lisada juba 17. värava. Järjekordne värav Soometsa sulest jäi lõpetama ka esimest poolaega, mis lõppes numbritega 23:8 Mulgimaa meeskonna kasuks. Teisel poolajal viljandlaste jõud ei raugenud – kuigi kohtumise jooksul 20-väravalist vahemaad ei saavutatud, võitles Viljandi välja 19-väravalise edu, millest jäi matši lõpuks järele 16-väravaline võit lõppresultaadiga 39:23.