Kristina Šmigun-Vähi tütar leidis ema olümpiamedalile omapärase kasutusviisi

„2006. aastal Torinosse minnes oli mul väga-väga suur eesmärk võita 10 kilomeetrit klassikat. Eestlaste seas oli klassikaline distants ikkagi sellise kultusega, et kui ikka klassikas võidad, siis oled tõeline suusataja. See innustas mind. Aga esimene start oli suusavahetusega sõit, mis oli nagu proovisõit. Veel pool aastat enne olümpiat mängisin oma peas läbi erinevaid strateegiaid ja nüüd saan öelda, et mõtlesin, mis võiks olla siis kui ma jään Katerina Neumannovaga kahekesi. Päriselus lõpusirgel ma juba teadsin, et saan temast jagu,“ meenutab murdmaasuusataja esimese kulla võitu.



„Panin selle kuldmedali siis laua peale ja mõtlesin: nii, nüüd tuleb 10 km klassikat. Uskumatu, aga ma suutsingi unustada ära, et ma olin juba võitnud kulla. Suutsin rahulikuks jääda. Aga pärast 10 km võitu oli väga raske ennast uuesti kokku võtta ja veel head sõitu teha,“ räägib Šmigun.



lümpiakuldade võitmine jõudis talle tegelikult kohale hiljem. „Mäletan, et kõndisin koeraga Otepää metsas. Hästi ilus ilm oli, päike säras. Mõtlesin: „Päriselt? Kristina! Saad aru, et see on tehtud?“ Aga siis hakkasin mõtlema, mis edasi saab? Mis mind edasi motiveerib?“



Pärast lapse sündi 2008. aastal leidis ta siiski motivatsiooni jätkata. Ta sõnab, et 2010. aastal Vancouverist võidetud hõbemedalist on küll mõru maik suus, sest hing tahtis kulda, ent keha lubas võita hõbeda.