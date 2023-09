Rallisõitjad nõuavad kompaktsemat võistluskava: vahel on tunne, et sõidame lihtsalt sõitmise pärast

WRC komisjonis tuleb arutlusele võistluskava tihendamine, pühapäevase formaadi muutmine, punktisüsteemi võimalik ümberstruktureerimine, kaughoolduspunktid ja tsentraalsest hoolduspargist loobumine. Heakskiidetud muudatusettepanekud jõuavad hiljem rahvusvahelise autoliidu (FIA) juhtide lauale.

Autosport.com kirjutab, et WRC-sõitjate soovide nimekirjas on kõrgel kohal kompaktsem rallimarsruut, et ülesõidu kilomeetried vähendada.

Mõnel etapil on ekipaažid päeva jooksul rajal koguni 12 tundi, kuigi läbitakse vaid 140 kilomeetri jagu kiiruskatseid.

„Minu jaoks on kõige olulisem see, kui pikad on päevad võrreldes läbitud katsekilomeetritega,“ sõnas Toyota sõitja Elfyn Evans. „See tähendab, et meil pole rallinädala jooksul peaaegu üldse aega. Alati kurdetakse, et meil [sõitjatel] pole aega, aga siin on selge vastus, miks see nii on. Tundub, et läbime tohutu vahemaa, kuigi tegelikult on vaid kolm katset, mida saaks kompaktselt kokku suruda.“

„Vahel on tunne, et sõidame vaid sõitmise pärast ja see on asi, millega tuleb kiiresti tegeleda,“ lisas Evans.

Sama meelt on ka Evansi tiimikaaslane, kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kelle arvates aitaks kompaktsem ajakava ka fännidel võistlust paremini jälgida.

„Oleme seda sõitjate, promootori ja kõigi teistega korduvalt arutanud ning loodame, et ühel hetkel toimuvad muutused ja meid võetakse ka kuulda,“ ütles Ogier Autospordile.

„Me räägime kõik sama juttu, et teekond, mida läbime, ei ole õige. Enamasti veedame iga päev autos üle 12 tunni, et teha vahel 100 kilomeetri jagu kiiruskatseid või veel vähem. Saksamaal [Kesk-Euroopa ralli] läbime avapäeval 300 kilomeetrit, et sõita veidi enam kui 10 kilomeetrit katseid, mis on naeruväärne,“ tõi prantslane konkreetse näite.