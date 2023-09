Lillemetsa tabas teivashüppes suur tagasilöök, Rosenberg jättis vahele ka teise ala

Eestlaste rekordseeriad:

Talance'i võistluse teine päev:

Lillemets ületas kõrguse 4.67, mis on nii rekordiseeriaga kui isiklikku tippmargiga võrreldes suur tagasilöök. Lillemetsa isiklik rekord on sisetingimustes hüpatud 5.10, väljas on eestlane ületanud kõrguse 5.02. Rekordiseerias jäi Lillemetsa tulemuseks viis meetrit.