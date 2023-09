Lillemets lõpetas Talence´i kümnevõistluse viiendal kohal

Lillemets lõpetas jooksu ajaga 4.35,67, mis on võrreldes rekordiseeriaga (4.30,72) veidi alla viie sekundi kehvem aeg. Eesti kümnevõistleja kogus kümne alaga 7898 punkti, mis andis viienda koha.

Lillemets sai parimal katsel tulemuseks 63.06, mis on ligi kolm meetrit rohkem kui rekordiseerias. Võrreldes rekordiseeriaga plusspunkte teeninud eestlane kaotas üheksa ala järel enda parimale kümnevõistlusele 226 silmaga.

Võistluse liider on jätkuvalt Makenson Gletty 7682 punktiga. Teist kohta hoiab Manuel Eitel 7508 silmaga ja kolmas on Lindon Victor 7431 punktiga.

Lillemets ületas kõrguse 4.67, mis on nii rekordiseeriaga kui isiklikku tippmargiga võrreldes suur tagasilöök. Lillemetsa isiklik rekord on sisetingimustes hüpatud 5.10, väljas on eestlane ületanud kõrguse 5.02. Rekordiseerias jäi Lillemetsa tulemuseks viis meetrit.