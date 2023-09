Lillemets andis teise päeva alustuseks punkte ära, Rosenberg sai tõkkejooksus nulli

Eestlaste rekordseeriad:

Talance'i võistluse teine päev:

Seitsme ala järel juhib võistlust prantslane Makenson Gletty 6016 punktiga. Teine on sakslane Manuel Eitel 5905-ga ja kolmas grenadalane Lindon Victor 5809 punktiga. Lillemets hoiab 5596 punktiga seitsmendat positsiooni. Rosenberg on jätkajatest eelviimane ehk 14. Rosenbergil on koos 4628 punkti.