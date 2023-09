Eks kõik meist on kuulnud nö kalamehejutte, kus püüti ülisuur kala. Sarnased jutud käivad tihti ringi ka spordiringkondades, kuid reeglina puudub imetegudele konkreetne tõestus. Nüüd püüti aga kaadrisse läbi aegade kõige pikem hole-in-one discgolfis. Kõige pikem on ta nende seas, mis on täispikkuses video peale saadud.