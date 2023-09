Kristin Tattar: visked ei ole piisavalt head ja see segab ka vaimset poolt, kuid ma ei anna alla

„Tundsin, et mul ei ole fookus paigas ning midagi oli korrast ära. Tänase (reedese) päeva eel ütlesin, et suudan asju ümber pöörata, kuid seejärel tuli taas double bogey. Tundus, et mul on samad mured nagu päev varem. Olin natuke pahur, kuid olen siin ja mängin. Ma ei loobu ja seega tasub endast maksimum anda. See on kõik, mida saan teha,“ sõnas Tattar reedese võistluspäeva järel.

„Tunnen, et midagi on lahti ka minu visetega. Visked ei ole piisavalt head ja see segab ka vaimset poolt. See segab, kuid ma ei kavatse loobuda. See on kõik, mida saan teha. Kõik ei lähe alati nii nagu tavaliselt. See on raske, kuna olen harjunud mängima väga heal tasemel. See on kõik osa mängust. Praegu saan keskenduda kahele järgmisele ringile,“ lisas ta ning tõdes, et keerulistele ilmastikutingimustele ei tasu ka mõelda. „Ei ole mõtet. Kui midagi muutub, siis tuleb kohaneda. Täna murdusid puud isegi sellise tuulega.“