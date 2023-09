WRC-sarja vakantne töökoht suudeti lõpuks täita

Autoralli MM-sarja tulevik on olnud kuum teema viimased paar nädalat. Kõik osapooled sõitjatest kuni kõrgeimate FIA ametnikeni on peaaegu ühel nõul, et kolm tiimi Rally1 sarjas on piinlikult vähe. Järgmistes aspektides - kas jätkata hübriidsüsteemiga või minna täiselektriliseks, milline peaks olema punktisüsteem jne - leidub arvamusi seinast seina. Selge on see, et WRC sari seisab mingisugusel teelahkmel. Võimalik, et teelahkmeid on isegi mitu.