Stuttgart kerkis Bundesliga liidriks, uus imeründaja on 5 mänguga löönud 10 väravat

Prantsusmaal sündinud, kuid koondiste tasemel Guinead esindav 27-aastane Guirassy on tänavuse hooaja tõeline sensatsioon. Bundesligas on ta viie kohtumisega löönud juba kümme väravat. Sellega on ta Euroopa viies suurliigas sel hooajal esimeseks meheks, kes jõudnud kahekohalise arvu tabamusteni.