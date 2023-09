TÄNA DELFI TV-s | TalTechi ja Pärnu mängus on oodata tasavägist heitlust

TalTechi peatreener Alar Varraku mängueelne kommentaar: „Esimene mäng, nagu ikka - tähtis mõlemile! Pärnul on omad eesmärgid, meil omad, aga võitu tahavad mõlemad. Meil on vigastusega väljas Ralf Küttis ja Ran Andre Pehka osas on veel küsimärke, aga ülejäänud peaksid rivis olema ja mänguks valmis.“

Pärnu abitreener Martin Müürsepa mängueelne kommentaar: „Alar Varrakul on õnnestunud algavaks hooajaks kokku panna noortest ja jätkuvalt arenevatest mängijatest tiim, kes on heal päeval ohtlikuks vastaseks igale kohaliku liiga meeskonnale. Tegemist on agressiivset kaitset viljeleva satsiga, kellele meeldib kaitses välja astuda ning vastase tagaliini elu sellega väga keerulieks muuta. Kui see neil homme 40 minutit õnnestub, siis oleme tugeva surve all.