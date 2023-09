Flora sai Kalevist napilt jagu. Kalevi mängija: tundus, et penalti anti üsna kergelt, aga enam pole midagi teha

„Kahjuks üks õnnetu penalti... ma täpselt ei näinud, aga tundus, et see tuli üpris kergelt. Seal polnud midagi tahtlikku, aga kui anti, siis anti. Enam pole midagi teha,“ rääkis Kalevi mängija Tristan Toomas Teemägi Soccernet.ee otseülekandes.

„Me ei leidnud platsi viimasel kolmandikul käike, et leida sobivaid löögikoht. Tagant suutsime palliga ilusti välja tulla. Arvan, et palliga pole me varem Flora vastu nii hästi mänginudki,“ lisas Teemägi.