Peep Pahvi vallandanud Keila jäi nimisponsorist ilma: „toode“ ei ole enam see, milles kokku leppisime

„Täna avaldatud uudis Keila klubi sisemiste konfliktide kohta, mis päädis senise peatreeneri Peep Pahvi klubist lahkumisega, on kahtlemata kahetsusväärne. Kes Eesti korvpalli jälgib, teab, et Peep ei olnud Keilas vaid peatreener, vaid sisuliselt ka klubi nägu, kes tegeles muuhulgas ka sponsorite otsimisega. Ka Coolbeti ja Keila koostöö puhul oli just Peep Pahv esimene ja ainus kontakt, kellega arutasime lepingu detaile ning kes pidi olema keskne isik ka meie ühistes plaanides nii sisutootmise kui kõige muu jooksva osas. Seega pidime tänase uudise valguses arusaadavalt otsa vaatama ka enda tulevikuplaanidele,“ kommenteeris otsust Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla.

„Oleme tänase jooksul olnud ühenduses nii Peep Pahviga kui ka Keila Korvpallikooli esindajatega. Nendest juttudest koorub välja, et kuigi eelkõige on tegu kahetsusväärse inimestevahelise konfliktiga, siis paraku avaldab see märgatavat mõju ka esindusmeeskonnale tervikuna ning „toode“ kui selline ei ole enam see, milles esialgu kokku leppisime. Seega kasutame hetkel oma õigust plaanitud edasine koostöö lõpetada,“ lisas Coolbeti esindaja.