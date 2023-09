INTERVJUU | Hokilegend Dominik Hašek: kelle meelest peab hoidma poliitika ja spordi lahus, hoiab pöialt Venemaale

Minu puhul on asi lihtne, sest Venemaa sõdurid mõrvasid mu vanavanaema ja olen sündinud Nõukogude Liigus. Aga mis ajendab üht Tšehhis sündinud endist NHL-i tähte olema kirglikult ja avalikult sõja vastane?

Ma tean, et mu tehtav on õige. Ma hoolin oma riigist. Ma hoolin Euroopa tulevikust. Ma hoolin oma Ukraina sõpradest. Venelased teevad Ukrainas hirmsaid asju ning see on imperialistlik kuritegudele toetuv sõda. Ma üritan aidata Ukraina inimesi, kes vajavad meie abi. Kui me venelasi praegu ei peata, siis nad liiguvad edasi.