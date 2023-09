FOTOD | Simple Sessionil krooniti parim naissõitja BMX-is, rulasõidus sai finaali ka Meelis Erm

„Mulle jäi võistlusest väga hea tunne. Olen väga tänulik, et mind kutsuti ja sain olla võimaluse olla esimene Eesti BMX-naine Simple Sessionil,“ rääkis Lokk pärast sõitu. „Olen oma etteastega rahul. Tegin kõik trikid ära, mis tahtsin ja park oli väga äge – Simple Sessioni pargis on alati sellised obstaaklid, mida tavalises skatepargis ei näe.“

Põhjala tehase uksed avatakse taas pühapäeval kell 12. Kell 13.00 algavad rula finaalsõidud, parima rulatriki võistlus on 15.30, parima BMX triki konkurss 16.30 ning kell 18.00 selgitatakse välja parim BMX sõitja. Simple Session 23 finaalide eelmüügipiletid on välja müüdud. Pühapäeval on võimalik osta kohapealt piiratud hulk pileteid. Sõite saab ka suurelt ekraanilt vaadata Põhjala tehasesse ehitatud tasuta alal suurelt ekraanilt.