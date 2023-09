Eesti jalgpallurid välismaale. Mõni edukas klubivahetus, palju otsinguid ja koju naasmisi

Eesti jalgpalli seisu üle on viimastel kümnenditel tavaliselt arutletud pärast kindlaid sündmusi. Kui koondis on saanud mõne suure kaotuse, käes on pikem võiduta periood või klubid on Euroopas kollektiivselt põrunud. Tänavu on Eesti klubijalgpalli ühtlusest kui ka tasemest palju juttu olnud. Milline on tase aga võrreldes teiste liigadega? Hea pildi sellest võiks anda välismaale siirdunud Eesti jalgpallurid. Kas piiri taha pääsedes lüüakse seal läbi või mitte?