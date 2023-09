Toyota uus ralliauto on peaaegu valmis

Septembri teisel nädalavahetusel näitas Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala Jaapanis peetud Hokkaido rallil, et GR Yaris Rally2 auto on piisavalt kiire ja vastupidav, sest soomlasel õnnestus jõuproov võita. Latvala istumise all on n-ö testiversioon, sest rahvusvahelise autoliidu FIA homologeeringut autol veel pole.

Fowleri sõnul on kõik sõitjad, kellel on võimalus olnud GR Yaris Rally2 autot proovida, sellega igati rahule jäänud. „Arendusprotsess on alati selline, et teeme üksteise järel väikeseid samme ja siis järsku hakkab kõik klappima. Kui sõitja annab mõista, et see auto on tegelikult päris okei, teame, et kontseptsioon on korras. Sest kui kontseptsioon on vale, pole enam tagasiteed,“ selgitas ta.