INTERVJUU | 17 aastat Simple Sessioni parke disaininud Nate Wessel: suurim kompliment on, kui sinu pargis tehakse midagi enneolematut

Intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele tunnistas Wessel, et Simple Session on üks tema lemmikumaid võistlusi, millele parkide ehitamist on ta nimetanud tööalaselt oma suurimaks iga-aastaseks väljakutseks. Intervjuu toimus Zoomi vahendusel 15. augustil.

Meenuta palun, kuidas Simple Session su leidis või kuidas sa neist esimest korda kuulsid.

Raske küsimus. Nägin ükspäev e-maili, kus oli kirjas, et „Nate on meid aidanud juba 17 aastat“. Ma kujutasin ise ette, et ainult 10! Olin toona seotud sellise ürituste sarjaga nagu Backyard Jams, mis on üks mu lemmikumaid võistlusi läbi aegade. Olin täiesti murtud, kui see võistlus areenilt kadus. Olen alati olnud rohkem underground võistluste austaja ning olin tõsiselt mures, milline võistlus nende koha endale võtaks.