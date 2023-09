Venemaa hokitäht kritiseeris sõda ja Putinit: mul on noortest kahju, nad saadetakse surema

28-aastane Zadorov ütles intervjuus The Hockey Newsile, et pettus Putinis sügavalt, kui mullu veebruaris algas venelaste agressioonisõda Ukrainas.

„Vene noortele mängijatele on oluline teada anda, et rääkida on okei. Võib-olla olen lapsik, aga loodan, et minu sõnad võivad siin maailmas midagi muuta,“ lausus Zadorov.

„Mul on noortest kahju. Uue põlvkonna kasvatamise asemel saadame nad surema,“ ohkas venelane, kes on ka varem Ukraina sõda hukka mõistnud.

Zadorovi sõnul on tema väljaütlemisi Venemaal moonutatud ja ta näeb selles Kremli propaganda tööd.

„Venemaa telekanalid räägivad minust ja väidavad, et olen lääne poolt ajupestud. Nad ütlevad, et ma vaatan liiga palju CNN-i, kuigi ma seda ei tee,“ ütles hokimees.

Ta kutsub teisi tippsportlasi avalikult sõna võtma, et inimesed saaksid aru, mis Venemaal tegelikult toimub. Samas ta mõistab, et mõned hokimängijad ei taha kaotada võimalust Venemaale naasta ja mõned on mures oma Venemaal viibivate pereliikmete pärast.

Zadorov tunnistas, et on kurb, sest kõiki Venemaa hokimehi hinnatakse sama mõõdupuu järgi. Arvatake, et kõik on sama meelt nagu Washington Capitalsi staarründaja Aleksandr Ovetškin, kes toetab avalikult Putinit.

Zadorovi hinnangul on Venemaal miljoneid temasuguseid inimesi, kes on sõja vastu. Viimati käis hokimees kodumaal kaks aastat tagasi.

„Hetkel ma ei tahagi kodumaale naasta. 2000 kilomeetri kaugusel pommitatakse inimesi ja ma istuksin Moskvas ja jooksin punast veini. Ma ei usu, et see oleks moraalselt õige,“ märkis Zadorov.

Venemaa koondise kaitsja on NHLis pidanud kümne hooajaga kokku 567 kohtumist. Enne Calgary Flamesi esindas ta Buffalo Sabresi, Colorado Avalanche'i ja Chicago Blackhawksi klubisid.

Koos Venemaa rahvuskoondisega on Zadorov võitnud 2019. aastal MMil pronksi.