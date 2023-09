Viimati Tšiilis hullu avarii teinud Neuville on enesekindel: jahime kõrget kohta

„Tšiili rallit on varem sõidetud vaid korra ja seekord on tulemas palju uusi kiiruskatseid, seega ei aita meie eelnev kogemus meie ettevalmistustele kuigi palju kaasa,“ teatas Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

Belglane rõhutab, et järgmisel nädalal algaval Tšiili etapil on ülioluline koostada täpne legend.

„Seetõttu on recce väga oluline. Eelmine kord Tšiilis oli minu jaoks üsna raske, kuna tegin suure avarii, kuid läheme sel aastal tagasi eesmärgiga sõita hea ralli ja lõpetada nädalavahetus poodiumil. Et see juhtuks, vajame järjepidevust, suurepärast tunnet autos ja teedel hästi töötavat seadistust. Kui suudame kõik need asjad ühtlustada, oleme kiired,“ usub Neuville.