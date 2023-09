Tommi Mäkinen kinnitas rallimaailmas levivat kuulujuttu: jah, ma tean seda

„See pole saladus, et mul oli härra Akio Toyodaga (Toyota juhatuse esimees – toim) kohtumine. Küsisin, mida saaksime teha, [et WRC-sarjas oleks rohkem autotootjaid], ja ta vastas väga kirglikult. Ta mainis Subarut,“ rääkis Sulayem DirFishile.

„Nad omavad Subarus osalust ja toetavad nende liitumist. Mulle tundus, et ta oli väga enesekindel, kui sellest rääkis. Loodan, et sellest tuleb midagi konkreetset, “ lisas FIA president.

Pärast seda on spekuleeritud, et Subaru võiks rallisarjaga uuesti liituda juba alates 2025. aastast.

Mäkinen lisas: „Oleks tore, kui Subaru taas ralliga liituks. See on vana ja legendaarne rallibränd. Omal ajal oli see päris tugev ja vaadata oli palju. Ja võib-olla sobibki Subaru imidž ralliga hästi kokku. Ka selle seeriaautod on traditsiooniliselt olnud nelikveolised ja vastupidavad,“ jätkas ta.