TÄISPIKKUSES | Selgusid parimad kulturismi- ja fitnessihooaja avavõistlusel Valio Profeel Cup

Koduse kulturismi ja fitnessi hooaja avavõistlus Valio Profeel Cup toimus sel nädalavahetusel Tallinnas Sparta spordiklubis. Tegemist on Baltikumi suurima kulturismi- ja fitnessivõistlusega, kus seekord lõi kaasa üle 200 sportlase Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Esmakordselt toimus võistlus kahel päeval. Laupäeval 23 septembril astusid lavale uued tulijad ehk toimub algajatele suunatud võistlus. Pühapäeval 24. septembril võtsid põhivõistlusel mõõtu nii Eesti kui lähiriikide kulturismi ja fitnessi paremik, samuti on sinna oodatud ka algajad sportlased.

Valio Profeel Cup põhivõistlus on rahvusvaheline kõrgetasemeline fitnessi ja kulturismivõistlus, mis on igal aastal kasvanud ning kogumas järjest enam populaarsust ka lähiriikides. Kohal on tugev Leedu koondis ja kõige suurem ehk 65 liikmeline välisdelegatsioon tuleb sel aastal meie põhjanaabrite juurest Soomest. Võistluste auhinnafond on 10 000€ eurot ja kui sinna lisada ka esemelised auhinnad küündib auhinnafond muljetavaldava 20 000€-ni. Bikiinifitnessi absoluutselt parim Eesti sportlane sõidab koju Volkswagen T-Rociga.

Valio Profeel Cup on hooaja avastardiks paljudele Eesti tippudele, kes valmistuvad oktoobri lõpus Pärnus toimuvateks Eesti meistrivõistlusteks ja novembri alguses Hispaanias peetavateks maailmameistrivõistlusteks. Nimekamatest Eesti sportlastest on lavale oodata bodyfitnessis Karmen Kiierit, kes on varasemalt saavutanud kõrgeid pjedestaali kohti rahvusvahelistel võistlustel. Samuti Anna Bagautdinova, kes on võitnud tiitlivõistlustel medaleid. Lisaks nendele on peale lapse sündi oma comebacki lavalaudadele tegemas Christin-Amani Kiivikas, kes seekord astub võistlustulle lausa kahes erinevas kategoorias. Lisaks juba varasemalt tuttavale juuniorite bikiinifitnessile teeb ta enda debüüdi ka fitmodel kategoorias, mis koosneb kahest erinevast voorust - tavapärasest kehavoorust ning kaunist õhtukleidi voorust.